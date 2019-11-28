الجهات الأمنية بالباحة تعيد فتح عقبة قلوة وتغلق "حزنة" و"الأبناء" احترازيًا

"المرور" يدعو قائدي المركبات ببلجرشي إلى أخذ الحيطة والحذر

أعادت الجهات الأمنية بمنطقة الباحة فتح عقبة قلوة بالباحة بعد هطول أمطار تسببت في تساقط الصخور وإغلاق العقبة احترازيًا لضمان سلامة مرتادي الطريق.

في المقابل أغلقت الجهات ودوريات المرور الطريق في عقبة حزنة وعقبة الأبناء احترازياً لهطول الأمطار ووجود عوائق رملية.

ودعت إدارة المرور بالمنطقة مستخدمي طرق محافظة بلجرشي أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة نتيجة الأمطار التي تشهدها المحافظة، كما انتشرت الدوريات السرية والرسمية في جميع المواقع لتسهيل حركة السير وتقديم الخدمة لمحتاجيها.

كما تم اغلاق الطريق في عقبة ذي منعا احترازياً لوجود سيول منقولة اسفل العقبة

الجهات الأمنية عقبة قلوة بالباحة

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28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441 07:26 PM

"المرور" يدعو قائدي المركبات ببلجرشي إلى أخذ الحيطة والحذر

الجهات الأمنية بالباحة تعيد فتح عقبة قلوة وتغلق "حزنة" و"الأبناء" احترازيًا

أحمد العبدالله

الباحة

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أعادت الجهات الأمنية بمنطقة الباحة فتح عقبة قلوة بالباحة بعد هطول أمطار تسببت في تساقط الصخور وإغلاق العقبة احترازيًا لضمان سلامة مرتادي الطريق.

في المقابل أغلقت الجهات ودوريات المرور الطريق في عقبة حزنة وعقبة الأبناء احترازياً لهطول الأمطار ووجود عوائق رملية.

ودعت إدارة المرور بالمنطقة مستخدمي طرق محافظة بلجرشي أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة نتيجة الأمطار التي تشهدها المحافظة، كما انتشرت الدوريات السرية والرسمية في جميع المواقع لتسهيل حركة السير وتقديم الخدمة لمحتاجيها.

كما تم اغلاق الطريق في عقبة ذي منعا احترازياً لوجود سيول منقولة اسفل العقبة

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الجهات الأمنية عقبة قلوة بالباحة

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