الجهات الأمنية بالباحة تعيد فتح عقبة قلوة وتغلق "حزنة" و"الأبناء" احترازيًا

"المرور" يدعو قائدي المركبات ببلجرشي إلى أخذ الحيطة والحذر

أعادت الجهات الأمنية بمنطقة الباحة فتح عقبة قلوة بالباحة بعد هطول أمطار تسببت في تساقط الصخور وإغلاق العقبة احترازيًا لضمان سلامة مرتادي الطريق.



في المقابل أغلقت الجهات ودوريات المرور الطريق في عقبة حزنة وعقبة الأبناء احترازياً لهطول الأمطار ووجود عوائق رملية.



ودعت إدارة المرور بالمنطقة مستخدمي طرق محافظة بلجرشي أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة نتيجة الأمطار التي تشهدها المحافظة، كما انتشرت الدوريات السرية والرسمية في جميع المواقع لتسهيل حركة السير وتقديم الخدمة لمحتاجيها.

كما تم اغلاق الطريق في عقبة ذي منعا احترازياً لوجود سيول منقولة اسفل العقبة