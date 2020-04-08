"أمانة جدة" تطبق لائحة الاشتراطات الصحية المؤقتة لخدمة التوصيل المنزلي

تستحدث تدابير للتفاعل مع الإجراءات الاحترازية خلال أزمة فيروس كورونا

طبقت أمانة محافظة جدة لائحة الاشتراطات الصحية المؤقتة لخدمة التوصيل المنزلي الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتي تستحدث التدابير الصحية الواجب اتخاذها لخدمة التوصيل المنزلي من منطلق الحرص على صحة وسلامة المستهلك والتفاعل مع الإجراءات الصحية والاحترازية خلال أزمة فيروس كورونا الحالية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم وضع اشتراطات خاصة لخدمة التوصيل المنزلي لضمان تقليل أخطار الإصابة بفيروس كورونا وتطبيق الاشتراطات والضوابط الصحية فيما يخص مندوبي التوصيل والآليات الخاصة بهم وتطبق بنود اللائحة على أنشطة محددة وهي: (المطاعم ومحلات الوجبات السريعة – الأسواق المركزية والتموينات – مندوبي التطبيقات الإلكترونية المسجلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات) مع الالتزام بلائحة التوصيل الصادرة من الوزارة.

وتتضمن تطبيق الاشتراطات العامة على مندوب التوصيل ومنها التزامه ببنود لائحة التوصيل الصادرة من الوزارة، وإبلاغ الجهات الأمنية في حال وجود اشتباه في بضاعة التوصيل، والامتناع عن نقل وتوصيل المواد المحظورة والخطرة، وعدم نقل الطلب لمسافة سير تزيد على 45 دقيقة.

وفي حال مخالفة مندوب التوصيل لذلك يتم إبلاغ الجهة الأمنية المعنية لاتخاذ اللازم، مع قيام الأمانة بإغلاق المنشأة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها.

وأضاف أنه يتم إلزام المنشأة التجارية بإجراء تقييم دوري لمندوب التوصيل ومن قبل المستهلك لتحسين جودة الخدمة ومعالجة المخالفات والشكاوى، مع قيامها بتغليف الطلب بكامله تغليفاً محكماً مع وضع لاصق محكم الغلق؛ لضمان عدم فتحه، وإبلاغ ذلك للعملاء قبل إتمام الطلب، وكذلك فصل وتعبئة وتغليف المواد الغذائية مختلفة الخصائص بعضها عن بعض، وتقديم علب المشروبات المحكمة الإغلاق بدلاً من الكاسات، وكذلك تعقيم الأدوات المستخدمة في التوصيل ومنها "الحقيبة – جهاز مدى- وغيرها".

وأشار إلى أن اللائحة تضمنت اشتراطات لازمة لسيارة التوصيل منها وجود رخصة سير ووثيقة تأمين سارية المفعول ووضع لوحة تعريفية بالشركة المرخصة ورقم الترخيص ورقم لوحة السيارة، وأن تزود سيارة التوصيل بحافظات لحفظ درجة حرارة المواد الغذائية للحفاظ على الطعام بحالته الأساسية سواء (مبرد، أو مجمد، أو ساخن) أثناء التوصيل، على أن تكون الحافظات محكمة الغلق ومصنوعة من مواد تتحمل عمليات التنظيف والتطهير المتكررة، وعدم وضع أي مواد غذائية على أرضية السيارة مباشرة، وتثبيت طلبات المواد الغذائية في أماكنها لمنع تلفها ميكانيكياً أثناء سير السيارة.

وكذلك تم وضع اشتراطات أثناء عملية تسليم الطلب للمستهلك منها تجنب التواصل المباشر مع المستهلكين وعدم المصافحة وتسليم الطلبات للزبائن من على بعد مترين، واستخدام معقم اليدين قبل استلام الطلب وبعد تسليمه، مع قصر التعامل المادي على القنوات الالكترونية فقط وعدم التعامل بالعملة الورقية، وتسليم الطلبات من على بعد مترين، مع رفض العميل للطلب في حال عدم وجود لاصق عليه أو فتح العبوة، مع تخلص المستهلك من كيس التغليف بطريقة صحية وأمنة مباشرة بعد استلام الطلب.

وبيّن أن المنشآت التجارية التي تعد الأطعمة وشركات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية تتحمل بالتضامن المسؤولية عن أي مخالفة لهذه الاشتراطات أو وقوع أي حادثة تسمم غذائي -لا قدّر الله- وذلك أمام الجهات الحكومية والقضائية المعنية.

وأشار "الزهراني" إلى أنه تم السماح بتقديم خدمات التوصيل للمطاعم حتى الساعة 10 مساء ما عدا أنشطة المركبات المتنقلة للأغذية ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم، على أن يكون مندوب التوصيل "سعودي"، ولا يقل عمره عن 18 عاماً، مع عدم وجود سوابق جنائية وحملة رخصة قيادة سارية المفعول وبطاقة تعريفية، وحصوله على شهادة صحية أو فحص طبي سارٍ، وكذلك الفحص الدوري اليومي بكاشف الحرارة، وتوقفه عن العمل في حال ظهور أي أعراض مرضية، وكذلك ارتداؤه الكمامات والقفازات أثناء عملية التسليم، مع الاهتمام بالنظافة الشخصية والمظهر العام واستخدام المعقمات أثناء عملية تسليم الطلبات للعملاء.