الرئيس الموريتاني يغادر جدة متوجهًا إلى المدينة المنورة

غادر فخامة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى المدينة المنورة اليوم

وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح بن عواض الجابري, ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام فؤاد نور, ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

