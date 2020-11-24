"آركو": استهداف محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة انتهاك للقانون الدولي

قالت إنه تهديد لمصدر طاقة تستفيد منه شعوب عدة على مستوى العالم

عبرت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو)، انطلاقاً من رسالتها الإنسانية، عن استيائها وإدانتها للعمل العدواني الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة، مؤكدةً أن هذا العمل الإرهابي هو تجاوز على سيادة دولة، وتهديد لأرواح المدنيين وممتلكاتهم، وتهديد لمصدر طاقة تستفيد منها شعوب عدة على مستوى العالم.

وتؤكد الأمانة العامة للمنظمة في بيانٍ لها تنشره "سبق" أن هذا العمل هو انتهاك للمعاهدات والاتفاقيات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني، وتحدٍّ صارخ للمجتمع الدولي -دولاً ومؤسساتٍ- وترى أن ارتكاب هذه الجريمة الإنسانية على جزء من أرض المملكة وهي تحتضن مؤتمر قمة العشرين G20، فيه إشارة تحدي للعالم بأسره، وإصرار على التمادي في تهديد الأمن والاستقرار العالمي.