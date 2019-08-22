"جوليانو": احترمنا الخصم فتحقق المطلوب .. "فيتوريا" : البريكان مستقبل الكرة السعودية

شدد محترف فريق النصر، البرازيلي جوليانو دي باولا على أن فريقه لعب اليوم كأبطال وأنهم احترموا الخصم فتحققت لهم النتيجة الإيجابية.

وشدد جوليانو على أن المباراة الأولى في الموسم تكون صعبة لكنهم تعاملوا معها باحترام وأنهم أعطوا فريق ضمك الصاعد حديثًا حقه.

وكان النصر قد تغلب على ضمك الصاعد حديثًا للدوري بهدفين دون رد في المباراة الأولى للفريق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

مدرب الفريق روي فيتوريا بارك الفوز لجماهيره، متمنيًا دوام الانتصارات للفريق وأن يكون موسمهم الحالي جيدًا في ظل رغبتهم في الاحتفاظ باللقب.

وامتدح فيتوريا، اللاعب فراس البريكان قائلاً إنه سيكون له مستقبل كبير في عالم كرة القدم السعودية وإنه يجب أن يأخذ فرصته.