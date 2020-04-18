بـ236 حالة.. جدة بالمركز الثاني في أعداد مصابي "كورونا" في بيان "الصحة" اليوم

ارتفاع عدد المحافظات والمراكز التي تشهد إصابات إلى 23

جاءت جدة، اليوم السبت، في المركز الثاني من حيث أعداد المصابين بفيروس "كورونا" مسجلة 236 حالة بعد مكة المكرمة التي تصدرت مناطق المملكة ومحافظاتها.

وطال الفيروس اليوم 23 محافظة ومركزاً بعد أن كان العدد أمس 19 منطقة ومحافظة، وذلك بعد انضمام مركز ثريبان بمنطقة مكة المكرمة مسجلاً حالة واحدة.

ولا تزال أعداد العمالة الأجنبية والمجمعات السكنية في عدد من أحياء جدة في تزايد، وكانت اللجنة المشكلة لمعالجة الوضع قد بدأت أعمالها من الرابع من شهر شعبان الحالي.