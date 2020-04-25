الباحة .. حضور أمني مكثف وقت منع التجول وسط التزام تام من المواطنين والمقيمين

ضمن الإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

شهدت طرق منطقة الباحة اليوم، حضورًا أمنيًا وقت أمر منع التجول بدءًا من الساعة الخامسة عصرًا، وذلك ضمن الخطط الداعمة والإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وتجولت عدسة "واس" بمختلف الطرق الرئيسة والشوارع والميادين بالباحة للوقوف على تطبيق الأمر، الذي أظهر التزامًا من المواطنين والمقيمين وتجاوبهم واستشعارهم بمسؤولياتهم الداعمة لخطط الجهات الحكومية في مكافحة الفيروس ومنع انتشاره، فيما عزز الانتشار الأمني من وجوده في الطرق الرئيسة والشوارع المؤدية لها بمختلف الاتجاهات، ضمن الجهود المكثفة بالمنطقة على سلامة وصحة الجميع.