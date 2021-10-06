"تنمية البديع" بالأفلاج تحتفي بـ18 معلمًا متقاعدًا

بمناسبة يوم المعلم العالمي

احتفت لجنة التنمية الاجتماعية بالبديع في محافظة الأفلاج، بالمعلمين المتقاعدين بالبديع، بمناسبة يوم المعلم العالمي.

تخلل الحفل كلمة عن دور المعلم في صناعة أجيال المستقبل.

كما تحدّث رئيس تنمية البديع شنار الشكرة، في كلمته، عن فخرهم واعتزازهم بهذا الحفل الذي تحتفي فيه اللجنة بمن كان لهم دور كبير في التربية والتعليم في ميادين العلم، مخلفين وراءهم سيرة عطرة ورسالة سامية للأجيال تخرج على أيديهم كل أركان الوطن.

ثم ألقى المعلم المتقاعد خلف بن شبيب البكر، كلمة المعلمين المكرمين، وبعدها قدمت تنمية البديع الإهداءات والتكريم، والتقطت الصور التذكارية.

وعبر المحتفى بهم عن الشكر الجزيل للجنة تنمية البديع ولجميع القائمين على حفل التكريم، معتزّين بدور المجتمع تجاههم.