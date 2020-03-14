سلطنة عُمان تعلّق الدراسة ابتداءً من الغد

بجميع المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها

قرّرت اللجنة العليا في سلطنة عُمان التي تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا" "كوفيد 19" تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها لمدة شهر، ابتداءً من يوم غدٍ.

وتهيب اللجنة بالجميع عدم ارتياد أماكن التجمع العامة بمختلف أنواعها، والالتزام بمتطلبات الوقاية على المستوى الفردي والجماعي.

فيروس كورونا الجديد

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14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 03:18 PM

بجميع المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها

سلطنة عُمان تعلّق الدراسة ابتداءً من الغد

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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قرّرت اللجنة العليا في سلطنة عُمان التي تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا" "كوفيد 19" تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها لمدة شهر، ابتداءً من يوم غدٍ.

وتهيب اللجنة بالجميع عدم ارتياد أماكن التجمع العامة بمختلف أنواعها، والالتزام بمتطلبات الوقاية على المستوى الفردي والجماعي.

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فيروس كورونا الجديد

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