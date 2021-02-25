ليبيا.. "دبيبة" يعرض تشكيلته الحكومية على المجلس الرئاسي

يشترط الموافقة عليها قبل نيلها ثقة البرلمان

يعرض رئيس الوزراء الليبي المكلف عبدالحميد دبيبة، اليوم (الخميس)، تشكيلة حكومته تمهيداً لنيل ثقة البرلمان، وهي المحطة الأولى من مرحلة انتقالية تنص على إجراء انتخابات في ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ لإنهاء عقد من الفوضى.

وأوضح المكتب الإعلامي لـ"دبيبة" مساء أمس، أن التشكيلة الحكومية ستسلم اليوم إلى المجلس الرئاسي قبل تقديمها لمجلس النواب لاعتمادها.

وأضاف المكتب أن رئيس الحكومة يؤكد أن "المهلة لكي تعطى لها الثقـة فترة محدودة جداً".

وأمام "دبيبة" مهلة حتى 19 مارس (آذار) للحصول على ثقة مجلس النواب، قبل أن يبدأ المهمة الصعبة المتمثلة بتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات في 24 ديسمبر.

رئيس الوزراء الليبي المكلف عبدالحميد دبيبة

0

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442 03:26 PM

يشترط الموافقة عليها قبل نيلها ثقة البرلمان

ليبيا.. "دبيبة" يعرض تشكيلته الحكومية على المجلس الرئاسي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 319

يعرض رئيس الوزراء الليبي المكلف عبدالحميد دبيبة، اليوم (الخميس)، تشكيلة حكومته تمهيداً لنيل ثقة البرلمان، وهي المحطة الأولى من مرحلة انتقالية تنص على إجراء انتخابات في ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ لإنهاء عقد من الفوضى.

وأوضح المكتب الإعلامي لـ"دبيبة" مساء أمس، أن التشكيلة الحكومية ستسلم اليوم إلى المجلس الرئاسي قبل تقديمها لمجلس النواب لاعتمادها.

وأضاف المكتب أن رئيس الحكومة يؤكد أن "المهلة لكي تعطى لها الثقـة فترة محدودة جداً".

وأمام "دبيبة" مهلة حتى 19 مارس (آذار) للحصول على ثقة مجلس النواب، قبل أن يبدأ المهمة الصعبة المتمثلة بتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات في 24 ديسمبر.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

رئيس الوزراء الليبي المكلف عبدالحميد دبيبة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021