لعودة آمنة.. مدير تعليم القويعية يتفقّد ميدانياً جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب

قال: المؤشرات العامة للاستعداد ومستوى الجاهزية ونسب الإنجاز تسير بشكل جيد

يواصل مدير تعليم القويعية محمد بن علي القضيبي؛ جولاته التفقدية على مدارس المحافظة بمراحلها التعليمية كافة؛ للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات وانتظام العملية التعليمية وتطبيقها للإجراءات الاحترازية والوقائية والبروتوكولات الصحية التي أقرّتها وزارة الصحة لتفادي انتشار فيروس كورونا وتهيئة المدارس استعداداً لعودة آمنة لمقاعد الدراسة بعد عام ونصف من رحلة التعليم عن بُعد وفق خطة وزارة التعليم للاستعداد للعام الدراسي الجديد 1443هـ.

وأوضح مدير تعليم القويعية، قائلاً، أن جهود وزارة التعليم وما تمّ تخصيصه من ميزانيات لإدارات التعليم أسهما بشكلٍ كبير في إنجاز كثيرٍ من أعمال الاستعداد والجاهزية التامة للميدان، حيث كان من أبرز المخصصات لإدارة تعليم القويعية تخصيص 12 مليون ريال لصيانة ونظافة المدارس وتخصيص أكثر من 869 ألف ريال للإجراءات الاحترازية والوقائية، وكذلك تخصيص أكثر من 626 ألف ريال ميزانية تشغيلية للمستلزمات التعليمية ومستلزمات النشاط للفصل الدراسي الأول لعام 1443هـ.

وأكّد القضيبي؛ أن المستودعات المركزية بتعليم القويعية أنهت ترحيل كامل مقررات المرحلة الابتدائية لجميع مدارس المرحلة التي تزيد على 161 ألف مقرر، ومازال العمل متواصلاً لترحيل مقررات المرحلة المتوسطة والثانوية بنسبة جيدة، ولله الحمد.

وأضاف القضيبي؛ أنه اكتمل ترحيل أكثر من 120 ألفاً من أدوات ومستلزمات الإجراءات الاحترازية لمكاتب التعليم والمدارس شملت أجهزة قياس الحرارة والمعقمات والورق الصحي وغيرها؛ موضحاً أن المؤشرات العامة للاستعداد ومستوى الجاهزية ونسب الإنجاز تسير بشكل جيد ومطمئن وفق خطة إدارة التعليم للاستعداد للعام الدراسي الجديد.