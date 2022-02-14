"مكافحة التستر التجاري": لا تمديد للفترة التصحيحية.. والمهلة المتبقية يومان

حذرت المخالفين من عقوبة السجن 5 سنوات وغرامة بـ 5 ملايين ريال

أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أنه لن يكون هناك تمديد للفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر المتبقي منها يومان فقط، وتنتهي بنهاية يوم الأربعاء 15 رجب 1443هـ.

وحث البرنامج جميع المخالفين للنظام على تصحيح أوضاعهم خصوصاً المنشآت التي تبلغ إيراداتها السنوية "مليوني ريال"، والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة بـ 5 ملايين ريال.

كما أكد "برنامج مكافحة التستر" استمرار استقبال طلبات التصحيح حتى نهاية الفترة، وذلك عبر موقع وزارة التجارة: mc.gov.sa، حيث يمكن للمخالفين الاستفادة من خيارات التصحيح المحددة في لائحة تصحيح الأوضاع، وهي: (الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة).