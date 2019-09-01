شاهد.. مدرعة سعودية تصطاد عناصر حوثية في "كتاف"

أسقطت عناصر المليشيا الإرهابية أرضًا

تداول المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمدرعة سعودية، وذلك أثناء إطلاق نيرانها تجاه عناصر حوثية إرهابية في منطقة كتاف بمحافظة صعدة شمال اليمن.

ويظهر في المقطع المرئي الذي نشره المغرد سليمان الدوسري اصطياد مدرعة قوات الحرس الوطني السعودية بعض العناصر الحوثية عبر إطلاق نار كثيف، أسقط عناصر المليشيا الإرهابية أرضًا.

ويخوض الجيش اليمني مدعومًا من قوات التحالف عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.