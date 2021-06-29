الحوثيون يقصفون حياً سكنياً في مأرب بصاروخين.. ومقتل وإصابة 10

بينهم 4 أطفال

قتل 3 مدنيين بينهم طفل، وأصيب 10 آخرون بينهم 3 أطفال، اليوم (الثلاثاء)، بشظايا صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على حي سكني في مدينة مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر محلي، أن مليشيا الحوثي استهدفت ظهر اليوم حياً سكنياً في مدينة مأرب بصاروخين بالستيين، أسفرا عن مقتل 3 مدنيين بينهم الطفل غالب الصالحي (12 عاماً)، وإصابة 10 مدنيين آخرين بينهم 3 أطفال، وصفت إصابة بعضهم بالخطيرة.

وبين المصدر، أن المليشيا الانقلابية مستمرة في قصفها المكثف للأحياء السكنية والأسواق الشعبية ومخيمات وتجمعات النازحين في مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة، معرضة حياة أكثر من 2 مليون مدني من سكان المدينة للخطر.