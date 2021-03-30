"الصحة": تسجيل 556 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 410 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021، تسجيل 556 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 389422 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 410 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 377714 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6663 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5045 والحالات الحرجة 694 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021، تسجيل 556 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 389422 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 410 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 377714 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6663 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5045 والحالات الحرجة 694 حالة.