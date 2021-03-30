"الصحة": تسجيل 556 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 410 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021، تسجيل 556 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 389422 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 410 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 377714 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6663 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5045 والحالات الحرجة 694 حالة.