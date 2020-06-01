"الصحة" تتيح لغة الإشارة لتمكين الصم وضعاف السمع من الاستفادة من خدمات مركز ٩٣٧

تشمل الاستفسارات العامة وحجز المواعيد لدى المراكز الصحية والاستشارات الطبية

أعلنت وزارة الصحة عن بدء العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق خدمة الترجمة الإشارية في مركز اتصال ٩٣٧ عبر تطبيق "إشارة"، وهي خدمة مقدمة مباشرةً لذوي الإعاقة السمعية (الصم وضعاف السمع)؛ بحيث تسهل لهم الاستفادة من الخدمات المقدمة من مركز اتصال الصحة ٩٣٧ عبر هذا التطبيق.

وتشمل هذه المرحلة "خدمة الاستفسارات العامة، خدمة حجز المواعيد لدى المراكز الصحية، خدمة الاستشارات الطبية" على مدار الساعة.

وتتمحور فكرة التطبيق في قيام المترجم أو المترجمة بالترجمة كطرف ثالث "وسيط" من خلال المنصة الرقمية بتحويل لغة الإشارة إلى اللغة العربية المنطوقة والعكس كوسيط مع ذوي الإعاقة السمعية (الصم وضعاف السمع)؛ حيث يتم ربط مكالمة الفيديو بين مترجم لغة الإشارة والمستفيد ومستقبل الاتصال من مركز ٩٣٧.

ويأتي إطلاق الصحة لهذه الخدمة؛ تجسيدًا لاهتمامها بخدمة كافة شرائح المجتمع وتهيئة كل السبل المتاحة التي تُحقق لهم الوصول لكل الخدمات بكل سهولة ويسر واستقلالية.

جدير بالذكر أن تطبيق "إشارة" هو خدمة تُوَفّرها شركة علم للمستفيدين من ذوي الإعاقة السمعية (الصم وضعاف السمع) بالشراكة مع القطاع العام والخاص وغير الربحي التي تسعى جميعًا لتكامل الجهود معًا؛ لتقديم أفضل الخدمات للصم وضعاف السمع في المملكة.

ويعتبر مركز الصحة ٩٣٧ أحد مراكز الاتصال التي تعمل ضمن الإدارة العامة لمراكز الاتصال في وزارة الصحة، بالإضافة إلى جانب مركز متخصص بقطاع الأعمال، وكذلك مركز متخصص بخدمات الموظفين، كما يعمل المركز وفق أفضل الممارسات في مجال التميز والخدمات الاتصالية، ويقوم بتقديم الخدمات التالية:

• خدمة حجز المواعيد للمراكز الصحية الأولية.

• خدمات مواعيد عيادات الإقلاع عن التدخين.

• الدعم التقني لتطبيقات وزارة الصحة الإلكترونية.

• خدمة الإحالات الطبية وطلبات العلاج.

• خدمة الشكاوى والبلاغات.

• خدمة استقبال الاقتراحات والأفكار الإبداعية.

• خدمة الاستفسارات العامة.

• متابعة المعاملات.

• خدمة الاستشارات الطبية مع أطباء أكفاء (بالتعاون مع الإدارة العامة للاستشارات الطبية).

ويعمل المركز على مدار اليوم 24/7 بكل قنواته على الرقم الموحد 937

• تويتر @saudimoh937

البريد الإلكتروني 937@moh.gov.sa

الدردشة الفورية الموجودة في موقع وزارة الصحة الرسمي وكذاك عن طريق الواتساب 920005937.

وأبانت الصحة أن منصة "إشارة" متوفرة على شكل تطبيق متواجد على متجر آبل ومتجر أندرويد Apple Store وGoogle Play، ويتم تحميله مجانًا والاتصال على مركز ٩٣٧.