حالة أمطار على الطائف والكامل.. و"المدني" يدعو للحذر

تستمر حتى 9 مساءً.. دعا إلى الابتعاد عن مجاري السيول

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظتَي الطائف، والكامل، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 9 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443 09:30 AM

تستمر حتى 9 مساءً.. دعا إلى الابتعاد عن مجاري السيول

حالة أمطار على الطائف والكامل.. و"المدني" يدعو للحذر

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الطائف

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظتَي الطائف، والكامل، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 9 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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