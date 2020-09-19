زيادة قياسية.. "كورونا" ينشر عدواه بين 13.498 فرنسياً جديداً

عدد الحالات يرتفع إلى 442.194

سجلت فرنسا 13.498 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (السبت)، في زيادة قياسية جديدة في الإصابات اليومية بـ"كوفيد-19" منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وأوضحت السلطات الصحية الفرنسية، أن إجمالي المصابين بلغ حتى الآن 442.194 حالة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن عدد الوفيات زاد 26 حالة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 31.274.