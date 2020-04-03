في ظل أزمة جائحة كورونا.. المملكة تعزز الاقتصاد بـسبع مبادرات.. تعرّف عليها

أمر خادم الحرمين يعكس حرص الدولة على استقرار بيئة العمل ودعم القطاع الخاص

مرة أخرى، ينال القطاع الخاص دعماً تاريخياً، لمساعدته في تخطي تأثيرات الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا الجديد، هذه التحفيزات كبيرة وضخمة إلى الحد الذي يساعد مؤسسات القطاع على الاستمرار في أداء رسالتها.

التحفيزات الأخيرة حددها قرار خادم الحرمين الشريفين بصرف ما نسبته 60% من رواتب موظفي القطاع من المواطنين، لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى 9 آلاف ريال شهرياً، وتكلف هذه التحفيزات خزانة الدولة نحو 9 مليارات ريال، يستفيد منها نحو 1.2 مليون موظف سعودي يعملون في مؤسسات القطاع المختلفة، وهو دعم مباشر وكبير موجه من الدولة إلى المواطنين وإلى بيئة العمل مباشرة.

7 مبادرات

ولم تكن هذه المحفزات الأولى من نوعها التي يحظى بها القطاع الخاص من الدولة، في ظل أزمة جائحة كورونا الحالية، إذ سبقتها محفزات أخرى ضخمة، بقيمة تجاوزت 120 مليار ريال، جاءت في صورة إعفاء مؤسسات القطاع من بعض الرسوم الحكومية، فضلاً عن تأخير سداد رسوم أخرى، تلا ذلك الإعلان عن 7 مبادرات مالية ونظامية أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حققت الكثير من مطالب أرباب القطاع الخاص في التخفيف عن كاهل مؤسساتهم في هذه المرحلة.

مثل هذا الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الخاص، يعكس آلية تعامل الدولة مع شركات القطاع ومؤسساته، وقد مزجت هذه الآلية بين الجانب الإنساني، والجانب العملي لدعم القطاع ومساعدته على تجاوز تبعات أزمة كورونا بأقل الأضرار والخسائر المملكة.

ويأتي هذا الدعم اللامحدود امتداداً لحرص خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- ومتابعته الشخصية لمجريات العمل داخل القطاع الخاص، وحرصه على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية على العاملين فيه.

الصعاب والعقبات

ولطالما كان القطاع الخاص محل استهداف دعم الدولة ومساندتها، منذ عقود مضت، وهذا نابع من طبيعة الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات القطاع في تعزيز المشهد الاقتصادي للمملكة، إلى جانب قدرته على توفير آلاف فرص العمل لشباب الوطن.

ويشير تاريخ القطاع الخاص في المملكة، إلى أنه كان شريكاً أسياسيًا للدولة في تنفييذ المشاريع المهمة، إذ كان بمثابة الذراع التنفيذية للحكومة في العديد من القطاعات والمجالات، ومن هنا تحرص الحكومة على دعم هذا القطاع، وتقوية أركانه والتخفيف عن كاهله، حتى يتجاوز كل الصعاب والعقبات التي تحد من انطلاقته الكبرى.

بيئة العمل

وتعكس المحفزات التي يحصل عليها القطاع الخاص أمراً مهماً، وهو حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استقرار بيئة العمل، في كل الظروف والأحوال، وألا تحدث لهذه البيئة ما يعكر صفوها، أو يؤثر عليها، والتركيز الأكبر ينصب على استدامة وظائف المواطنين في القطاع الخاص، وألا يكون هناك تسريب لهم بسبب أي أزمة أو عقبه، ومن هنا تبادر المملكة بطواعية منها، بتقدم الدم المطلوب واللازم، في جميع الأوقات، لضمان الاستمرارية، وضمان توطين الوظائف، وضمان نمو هذا القطاع ليكون قادراً على المشاركة بفعالية في القيام بمهامه لتنفيذ متطلبات رؤية 2030.