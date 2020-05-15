بالفيديو.. "متحدث الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 41% مواطنون و59% غير سعوديين

167 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة الموافق 15/ 5/ 2020م: إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة، بلغت 41% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 59% لغير السعوديين؛ فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 167 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2818 حالة شفاء؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 21869 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالات؛ ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 292 متوفىً.