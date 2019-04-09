ولي العهد يلتقي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي

استعرضا مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم، معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمملكة المغربية ناصر بوريطة.

وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.

حضر اللقاء، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.