"الأرصاد" تنبّه: رياح نشطة بمكة وأمطار رعدية بنجران تستمر للمساء

تدنٍّ في الرؤية بمحافظات عدة .. و"المدني" يحذّر من بطون الأودية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم, من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة.

ويشمل التنبيه محافظات: جدة، والقنفذة، والليث، وبحرة، والخرمة، وخليص، ورابغ، ورنية، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وفي سياقٍ موازٍ نبّهت الهيئة بمنطقة نجران اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ مدى الرؤية الأفقية على المنطقة، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، ويدمه، وثار، وشرورة، وخباش، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.



من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.