رئيس تويتر الجديد يقود ثورة تغيير كبرى بعد أيام من خلافته "دورسي"

بدأها بتسريح اثنين كانا يقودان قسمَي الهندسة والتصميم

لم ينتظر الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، باراج أجراوال، إلا أيامًا معدودة لخلافته جاك دورسي، إلا وأعلن عن ثورة تغيير كبرى داخل منصة التدوين المصغر الأشهر في العالم.

ورصدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية خريطة التغييرات الكبرى التي ينوي أجراوال تنفيذها، والتي بدأها بتسريح مايكل مونتانو ودانتلي ديفيس، اللذين كانا يقودان قسمَي الهندسة والتصميم.

وقال المتحدث باسم تويتر لموقع "إنغادجيت" التقني المتخصص: إن تلك التغييرات تهدف لتحقيق تويتر أهدافه، وإنها ضمن خطة مدروسة يجهزها أجراوال لمستقبل المنصة.

وتشمل هذه التغييرات انتقال "تويتر" لنموذج "المدير العام" للفرق في مؤسسات المنتجات والتكنولوجيا، وهو يعني وجود شخص واحد يقود العمل في تلك الأقسام.

ولفت المتحدث باسم تويتر قائلًا: "سيسمح لنا ذلك بالعمل بشكل متعدد الوظائف وتمكين اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة".

وضمت قائمة استغناءات تويتر أيضًا: سارة بيكبوف التي عملت في فريق منتجات الشركة، التي كتبت: "اليوم سيكون آخر يوم لهم على تويتر"، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا مرتبطًا بإعادة التنظيم.

وأظهرت رسالة بريد إلكتروني أن ثورة التغيير في تويتر تهدف بشكل أساسي إلى المستهلك والإيرادات وأقسام التكنولوجيا الأساسية في تويتر، والتي سيتولى إدارتها كيفون بيكبور، وبروس فليكس ونيك كالدويل.