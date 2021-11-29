حدث في تشيكيا.. الرئيس يعيّن رئيس وزراء من داخل صندوق زجاجي عازل

قام الرئيس التشيكي ميلوش زيمان؛ بتعيين زعيم المعارضة بيتر فيالا؛ رئيساً جديداً للوزراء.

"زيمان"؛ الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، اتخذ قرار التعيين من داخل صندوق عزل زجاجي موضوع في غرفة في أحد أجنحة مكان إقامته الرئاسي.

ونُقل الرئيس بمساعدة طاقم يرتدي ملابس واقية، وتتطلب القوانين في التشيك عزل المصاب بكورونا لمدة أسبوعين.

الرئيس أُصيب بالعدوى بعد قضائه وقتاً في قسم العناية المكثّفة للعلاج من حالة صحية ليست مرتبطة بكورونا.