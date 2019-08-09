العثور على جثمان مواطن جرفت السيول مركبته بأبوعريش

فرق الدفاع المدني اكتشفتها بالتعاون مع عدد من المتطوعين

عثرت فرق الدفاع المدني، بالتعاون مع عددٍ من المتطوعين، ظهر اليوم الجمعة، على جثمان مواطن بين مجموعة من الأشجار، بعد أن جرفت مركبته السيول التي دهمت محافظة أبوعريش أمس الأول.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين، إلى توخي الحذر والحيطة في أثناء موجات العواصف والأمطار، خاصة في المناطق المفتوحة.

وحذّرت من نزول بطون الأودية في حالة جريان السيل، وعدم المجازفة بعبور الأودية، ومتابعة تعليمات الدفاع المدني.

وقالت إن جميع فرق الدفاع المدني في أتم الاستعداد لمباشرة الحوادث التي قد تنتج من الأمطار والسيول.