اعتماد اللائحة الجديدة للعاملين بمجمع "كسوة الكعبة".. والمنصوري يكشف حوافزها

رفع شكره للقيادة.. وقال: هذا الدعم يجسّد عناية الدولة بالحرمين عمومًا والكعبة خاصة

رفع وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام المكلف أحمد بن محمد المنصوري، شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وذلك بمناسبة صدور الموافقة السامية الكريمة على لائحة تنظيم العمل بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة الجديدة.

وأضاف: (أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة زملائي العاملين بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة؛ نرفع أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على صدور اللائحة الجديدة واعتمادها التي تتضمن عددًا من الحوافز للعاملين في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة؛ منها:

- منح بدل النقل الشهري وبدل الانتداب للعاملين في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة؛ بحسب ما هو مقرر للوظائف المماثلة في لائحة الحقوق والمزايا المالية.

- تعديل بدل الضرر للعاملين في المجمع ليكون بنسبة (15%) بعد أن كان (5%).

- منح مَن تنتهي خدمته من العاملين في المجمع بسبب الوفاة أو العجز الصحي؛ تعويضًا عن العمل بما يعادل رواتب ثلاثة أشهر، إضافة إلى ما يُصرف له من مكافأة نهاية الخدمة).

- تحديد فترة التجربة بـ(90) يومًا، وفي حالة عدم نجاح العامل يوضع تحت التجربة لمدة (90) يومًا أخرى وفي مهنة أخرى.

وأضاف المنصوري أن هذا الدعم يجسد عناية الدولة بالحرمين الشريفين عمومًا والكعبة المشرفة على وجه الخصوص، وخدمة قاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، بتكثيف الجهود لتهيئة الأجواء الإيمانية والرعاية الفائقة لهم، وخدمتهم والعناية بهم وتقديم منظومة الخدمات المتألقة في الجوانب كافة؛ وذلك في إطار متابعة ودعم من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتورعبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتسخير كل الإمكانات والقوى البشرية التي تسهم في أداء الخدمات وتذليل الصعاب أمام قاصديهما؛ ليؤدوا عبادتهم بكل يُسر وطمأنينة.

لافتًا أن هذه القرارات السديدة والعطايا الجزيلة ليست بالمستغربة على القيادة الرشيدة فهي تنتظم في عقد وضاء من العطاء والسخاء والبذل والتشجيع غير المحدود، بالإضافة إلى ما سبق اعتماده بتحديث جميع أعمال المجمع وتطوير العمل والارتقاء بالأداء ومده بالكفاءات وبالكوادر المدربة، والموافقة السامية على إطلاق اسم المؤسس رحمه الله على مصنع كسوة الكعبة المشرفة؛ تقديرًا وعرفانًا لما قدمه -رحمه الله- من خدمات عظيمة لبلاده ولشعبه وبوصفه أول من أقام هذا الصرح الشامخ في التاريخ لحياكة ثوب الكعبة المشرفة في مكة المكرمة بأيدٍ وطنية مدربة. وهذه الأعمال الجليلة تأتي مواكبة لرؤية المملكة المباركة (2030).

وثمّن هذه القرارات التي أثلجت الصدور ورفعت المعنويات باعتبارها تُقَدّر جهود العاملين بالمجمع وتسعى لرفاهيتهم وإسعادهم؛ مؤكدًا أن ذلك يأتي انطلاقًا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله- ودعمهما وتوجيههما الدائم لتطوير مؤسسات الدولة في مختلف المجالات من أجل خدمة الموطن وإسعاده.

واختتم المنصوري تصريحه بالدعاء لله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، وأن يُديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.