المغرب تسجل رابع حالة وفاة بسبب كورونا وارتفاع المصابين إلى 115 حالة

"الصحة": استبعاد 512 حالة سلبية بعد خضوعها للتحليل المخبري

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأحد، تسجيل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا، ووصول إجمالي عدد الإصابات إلى 115 حالة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الوفيات ارتفع إلى 4 فيما تماثلت 4 حالات للشفاء من مجموع الإصابات المعلن عنها حتى الآن فيما تم استبعاد 512 حالة سلبية بعد خضوعها للتحاليل المخبري.