"هلال الباحة" ينفِّذ 8 دورات لمتطوعات الهيئة من كلية الصيدلة والعلوم التطبيقية

تهدف إلى تمكينهن من تقديم الخدمات الإسعافية التطوعية بأساس علمي وواقعي

نفَّذت إدارة التدريب والعلاقات العامة والإعلام وإدارة التطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه الباحة (القسم النسائي) اليوم الجمعة ثماني دورات في برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية خلال النصف الأول من شهر نوفمبر الحالي لمتطوعات هيئة الهلال الأحمر من طالبات كلية الطب وكلية الصيدلة، وطالبات وخريجات كلية العلوم التطبيقية بجميع أقسامها (التمريض وصحة المجتمع وطب المختبرات).

وتفصيلاً، نُفِّذت الدورات في مركز الأمير مشاري للجودة وتحسين الأداء بمنطقة الباحة في الفترة المسائية، وأدارتها المدربة المعتمدة لدى الهيئة في القسم النسائي الأخصائية سمر إبراهيم. وشملت كل دورة شرحًا نظريًّا وتدريبًا عمليًّا على تقديم المساعدة الأولية للحالات الطارئة من المرضى والمصابين للمحافظة على الحياة، وتقليل المضاعفات.

ومن جهته، صرَّح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بأن تدريب المتطوعات سيكون بصفة مستمرة خلال العام؛ وهو ما يؤثر في رفع مستوى الثقافة الإسعافية لتمكينهن من تقديم الخدمات الإسعافية التطوعية على أساس علمي وواقعي، وهو منهج حياة لجميع فئات المجتمع.

وقال "الزهراني" إن تدريب المتطوعات يأتي ضمن التزامات هيئة الهلال الأحمر السعودي تجاههن. وتثمن الهيئة جهودهم التطوعية في الاحتفالات والمناسبات الوطنية والمهرجانات.

وأضاف: كل متطوعة متدربة ستحصل على شهادة معتمدة من إدارة التدريب، تستطيع بعدها المشاركة في تنفيذ البرامج التطوعية للهيئة، وأيضًا ستحصل على كتاب يعتبر مرجعًا لها عن كل ما يتعلق بالإسعافات الأولية، إضافة إلى بطاقة مسعف أولي، تخولهن القيام بتقديم الإسعافات الأولية إلى حين وصول الفرق الإسعافية. نفع الله بنا وبما علمنا.

وأكد الزهراني أن هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة تسعى إلى استمرارية تفعيل الأعمال التطوعية التي تندرج تحت مسؤوليتها، والمنوطة بها تدريبًا وتثقيفًا.