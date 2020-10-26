"طيران ناس" يعلن فتح جدول رحلاته لشهرَيْ نوفمبر وديسمبر المقبلَيْن

تضم مصر وباكستان والإمارات والسودان كرحلات خاضعة لشروط خاصة

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، جدولة رحلاته الداخلية والدولية لشهرَيْ نوفمبر وديسمبر من العام الجاري.

وتفصيلاً، تضم شبكة وجهات طيران ناس الدولية للشهرَين المقبلَين كلاً من (مصر، باكستان، الإمارات العربية المتحدة والسودان) كرحلات خاصة خاضعة لشروط خاصة. وخلال الأيام المقبلة سوف يتم فتح جدول رحلات شهر يناير لعام 2021م.

ويعتزم "طيران ناس" زيادة عدد رحلاته؛ وبالتالي وجهاته الدولية تدريجيًّا بما يتماشى مع قرارات الجهات المختصة عن تحديد حجم حركة الملاحة الجوية ونسبتها من إجمالي الطاقة الاستيعابية المتوافرة، إضافة للوجهات المسموح بالسفر إليها.

وكان "طيران ناس" قد قام بزيادة عدد رحلاته بشكل تدريجي منذ قرار استئناف الرحلات الداخلية؛ ليعود ويزيد عدد الرحلات والوجهات مع قرار السماح لبعض الفئات بالسفر من السعودية وإليها.

وفي هذا الصدد، أوضح الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا أن "طيران ناس بدأ بزيادة عدد رحلاته شهريًّا منذ استئناف الرحلات الجوية، التي وصلت إلى ذروتها خلال شهر سبتمبر الماضي. ونستهدف الوصول إلى الطاقة الاستيعابية القصوى في العام المقبل الجديد. وسوف يتابع طيران ناس مواكبة ودعم خطة السعودية وتوجيهات القيادة الرشيدة في العودة إلى الحياة الطبيعية بما يعزز موقع ودور السعودية كوجهة استقطاب عالمية على مختلف الأصعدة، ولاسيما أن السعودية حققت نجاحًا نوعيًّا في الحد من تفشي وباء كورونا المستجد، وخفض مستوياته وفق منهجية نالت ثناء دوليًّا".

وتابع: "كان طيران ناس طوال الفترة الماضية يستعد لمرحلة استئناف الرحلات من خلال تعزيز أسطوله بطائرات جديدة؛ إذ تسلم مؤخرًا الطائرة التاسعة من طراز إيرباص A320neo، وذلك بعد شهرين فقط على استلامه الطائرة الثامنة من الطراز نفسه ضمن اتفاقية موقَّعة مع شركة إيرباص لشراء 120 طائرة من طراز A320neo بقيمة إجمالية تجاوزت 32 مليار ريال سعودي. كما عمل طيران ناس على تطوير خدماته بهدف منح عملائه تجربة سفر مريحة وآمنة؛ إذ باشر من 15 أكتوبر الحالي تقديم وجبات طعام تتناسب مع ضيوف طيران ناس ضمن أعلى معايير الجودة، إضافة إلى استحداث درجة البريميوم الجديدة والمتميزة".

ويمكن للمسافرين حجز رحلاتهم إلى جميع الوجهات الداخلية والدولية من خلال جميع قنوات الحجز لطيران ناس التي تضم: الموقع الإلكتروني www.flynas.com، وتطبيق طيران ناس للهواتف ‏الذكية، ومركز الاتصال على مدار الساعة 920001234، أو من خلال وكلاء السفر.