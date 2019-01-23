طقس ربيعي مبكر .. "كراني" يتوقع ويكشف عن أسبابه

قال: أجواء دافئة ونشاط للرياح المثيرة للغبار وسحب متفرقة

أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن مناطق المملكة تشهد أجواءً ربيعية مصحوبة بكتلة دافئة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": طقس ربيعي مبكر، بعون الله، تعيشه أجواؤنا خلال الـ 48 ساعة القادمة نتيجة تعمق كتلة هوائية دافئة قادمة من القرن الإفريقي مع نشاط للرياح المثيرة للغبار على المناطق الشرقية، الداخلية، الغربية، وأجزاء من الشمال مع سحب متفرقة تتخللها خلايا ممطرة على الغربية وجنوبها، الشمال، الوسطى.