نجاح أول عملية لزراعة القوقعة بمستشفى حفر الباطن المركزي

أجراها فريق متخصص .. لمريض يعاني ضعف السمع باليمنى

نجح -بفضل الله- الفريق الطبي بمستشفى حفر الباطن المركزي، في إجراء أول عملية لزراعة قوقعة إلكترونية لمريض كان يعاني ضعف السمع بالأذن اليمنى، وبعد إجراء الأشعة والفحوص الإكلينيكية تبيّن وجود ضعف متطرّف بالسمع في الأذن اليمنى.

وتقرّر إجراء عملية زراعة قوقعة للمريض تكللت بالنجاح وغادر وهو بحالة صحية جيدة مع قدرته على السمع وممارسة حياته بشكل طبيعي.

مستشفى حفر الباطن المركزي حفر الباطن

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03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441 09:47 AM

أجراها فريق متخصص .. لمريض يعاني ضعف السمع باليمنى

نجاح أول عملية لزراعة القوقعة بمستشفى حفر الباطن المركزي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حفر الباطن

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نجح -بفضل الله- الفريق الطبي بمستشفى حفر الباطن المركزي، في إجراء أول عملية لزراعة قوقعة إلكترونية لمريض كان يعاني ضعف السمع بالأذن اليمنى، وبعد إجراء الأشعة والفحوص الإكلينيكية تبيّن وجود ضعف متطرّف بالسمع في الأذن اليمنى.

وتقرّر إجراء عملية زراعة قوقعة للمريض تكللت بالنجاح وغادر وهو بحالة صحية جيدة مع قدرته على السمع وممارسة حياته بشكل طبيعي.

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