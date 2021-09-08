ارتفاع في أسعار النفط مع بطء عودة الإمدادات الأمريكية

لتعوّض بعض الخسائر التي تكبّدتها بسبب ارتفاع الدولار

ارتفعت أسعار النفط لتعوّض بعض الخسائر التي تكبّدتها خلال الليل بسبب ارتفاع الدولار والمخاوف بشأن الطلب، إذ تلقت بعض الدعم من بطء استئناف الإنتاج في خليج المكسيك الأمريكي ومعاودة أنشطة التكرير.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتاً أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 68.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضها 1.4 بالمئة أمس الثلاثاء في أعقاب عطلة عيد العمال.

وصعد خام برنت في العقود الآجلة 34 سنتاً أو ما يوازي 0.5 بالمئة إلى 72.03 دولار للبرميل بعدما هبط 0.7 بالمئة أمس.

وبحسب "سي إن بي سي عربية"، قال محللو "إيه.إن.زد للأبحاث" في مذكرة "تقيّم السوق.. تأثير التأخيرات المستمرة في استئناف العمليات في خليج المكسيك".

ولا يزال المنتجون في الخليج يحاولون استئناف العمليات بعد تسعة أيام من اجتياح الإعصار إيدا المنطقة برياح قوية وأمطار غزيرة.

وكان نحو 79 بالمئة من إنتاج الولايات المتحدة في الخليج متوقفاً، أمس الثلاثاء، وفقدت السوق حتى الآن نحو 17.5 مليون برميل من النفط.

وتشكّل الآبار البحرية في خليج المكسيك نحو 17 بالمئة من إنتاج الولايات المتحدة.