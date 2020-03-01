ترقية 112 موظفًا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

في مختلف الجهات الأكاديمية والإدارية

اعتمد مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي محضر ترقيات الإداريين للمرتبة العاشرة فما دون للجولة الثانية لهذا العام (1441هـ) والذي تضمن الموافقة على ترقية (112) موظفاً في مختلف الجهات الأكاديمية والإدارية بالجامعة وفروعها وهــم: