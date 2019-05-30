رئيس جمهورية القمر يغادر المدينة المنورة إلى جدة

لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة في مكة المكرمة

غادر رئيس جمهورية القمر المتحدة العقيد عثمان غزالي المدينة المنورة اليوم متوجهًا إلي جدة، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.



وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.