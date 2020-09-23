"الجبير" يبحث مع وزير خارجية أيرلندا المستجدات الإقليمية والدولية

خلال اتصال هاتفي اليوم تناول العلاقات الثنائية بين البلدين

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً اليوم، بوزير خارجية جمهورية أيرلندا سيمون كوفيني.

وتضمّن الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.

عادل الجبير

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23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442 03:55 PM

خلال اتصال هاتفي اليوم تناول العلاقات الثنائية بين البلدين

"الجبير" يبحث مع وزير خارجية أيرلندا المستجدات الإقليمية والدولية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً اليوم، بوزير خارجية جمهورية أيرلندا سيمون كوفيني.

وتضمّن الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.

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