موجة باردة تتهيّأ للمناطق.. "المسند" كاشفاً خريطتها: هذه مواعيد وصولها

قال: تستمر حالة الاستقرار بأرجاء البلاد وتنشط الرياح بأجزاءٍ من الشرقية

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، موجة باردة (نسبياً)، مشيراً إلى أنها قد تصل لأجواء المناطق الشمالية والغربية الخميس المقبل، وتصل الوسطى الجمعة، و #الشرقية السبت.

وأضاف "المسند"، عبر حسابه في "تويتر": تستمر حالة الاستقرار على أرجاء البلاد، عدا أجزاءٍ من مرتفعات السروات في #عسير #جازان، ومتوقع أن تنشط الرياح الشمالية على أجزاءٍ من #الشرقية.

وتابع: درجة الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية لمثل هذا اليوم على عموم البلاد.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً صحوة إلى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات منطقتَي عسير وجازان، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، ومرتفعات: عسير، الباحة، مكة المكرّمة.