"الصحة": تسجيل 48 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 41 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547497 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 41 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536,534 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8739 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 138 حالة.