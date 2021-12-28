بعد حادثة الاقتحام.. "آل الشيخ" يوجّه بلجنة فورية للوقوف على سلامة مسجد العمار بجدة

وزير الشؤون الإسلامية وجّه بدراسة إعادة فتحه كما اطمأن على سلامة وصحة المصلين

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتشكيل لجنة فورية لدراسة إعادة فتح مسجد العمار بجنوب شرقي محافظة جدة بعد أعمال الصيانة له، والتأكد من سلامة المبنى إنشائياً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.. وذلك بعد أن تعرَّض لحادث اقتحام سائق مركبة خلال حادث مروري، كما اطمأن على صحة وسلامة المصلين، سائلاً الله لهم الشفاء العاجل.

وكان قد قام مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة المكلّف الشيخ خالد بن عبدالله المالكي، بتفقد المسجد ومرافقه، وتابع عمل فرق الصيانة والتشغيل لمعالجة الأضرار الناجمة من الحادث بالمسجد.. كما زار المصابين الذين تعرّضوا لإصاباتٍ خفيفة ويتلقون العلاج بالمستشفى، واطمأن على صحتهم، ناقلاً لهم سلام ودعاء وزير الشؤون الإسلامية لهم بالشفاء العاجل.

يُذكر أن مرور محافظة جدة باشر مساء أمس الإثنين، حادث مركبة اقتحمت مسجداً نتجت عنه إصابة (5) أشخاص، تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.