سلطنة عمان تعلن 102 إصابة جديدة بكورونا

العدد الكلي للحالات في السلطنة ارتفع لـ1716

أعلنت وزارة_الصحة في سلطنة عمان، اليوم، تسجيل (102) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد_١٩؛ منها (33) حالة لعمانيين، و(69) حالة لغير عمانيين.

وقالت الوزارة: بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في #السلطنة (1716) حالة وعدد الوفيات ثمان (8) حالات.