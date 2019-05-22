بعد ما اكتشفه غرب الرياض .. "العوض": الإنسان دخيل على الكوكب .. الأشجار أقدم

قال: عمر بعضها 5 آلاف عام ولو نقبنا "شرق الخفس" سنعثر على أسرار كثيرة

كشف خبير المناخ خالد العوض؛ أن الأشجار المتحجرة المكتشفة تبين وجودها قبل قدوم الإنسان على الأرض، مبيناً أنه اكتشف بذرة متحجرة استوائية غرب العاصمة الرياض.

وقال "العوض"؛ إنه تمّ اكتشاف جذوع الأشجار المتحجرة في الطوقي- شرقي الخفس، ‏ولو تمّ التنقيب في تلك المنطقة فإننا سنعثر على أسرار كثيرة مرّت بمنطقتنا.

وأضاف: ‏من خلال ما تمّ اكتشافه من آثار موغلة في القدم، فإن ذلك يدل على أن الإنسان خُلق حديثاً مقارنة بالأشجار والحيوان؛ أيّ أن "الإنسان دخيل على هذا الكوكب"، ولديّ ‏معلومة ينبغي أن يعرفها مَن يهتم أو يعارض هذه النظريات أن عمر الأشجار يصل إلى 5000 عام.