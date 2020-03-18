"تمكين للتقنيات" تطلق مبادرة "وطن ما يوقف" للجهات الحكومية والخاصة

كبديل تقني آمن عن البصمة التقليدية أو الورقية دعمًا لجهود التصدي لـ"كورونا"

أعلنت شركة تمكين للتقنيات التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إطلاق مبادرتها الوطنية "وطن ما يوقف"، والتي تهدف إلى تزويد الجهات الحكومية والخاصة بمنتج الحضور الذكي كبديل تقني آمن وصحي عن أجهزة البصمة التقليدية أو الورقية.

وتأتي المبادرة ضمن التزام الشركة في المساهمة في تعزيز الجهود الهادفة التي اتخذتها الدولة حفظها الله لمحاصرة انتشار الفيروس كورونا على كل الأصعدة وكجزء من مسؤوليتها الاجتماعية كشركة وطنية تقنية.

ويتيح نظام الحضور الذكي للموظفين تسجيل الحضور والانصراف عبر تطبيق لأجهزة الجوال الذكية عبر IOS & Android من خلال المواقع الجغرافية المحددة لكل جهة. كما يوفر النظام للموظف تقارير الحضور والانصراف، ويتيح للمسؤولين الوصول إلى تقارير الموظفين بشكل سهل وآمن، مع دعم نظام العمل عن بعد.

وأشار الرئيس التنفيذي لتمكين للتقنيات الدكتور محمد الشيبي إلى أن نظام الحضور الذكي هو أحد منتجات الشركة التي تم تطويرها داخليًا وتطبيقه على موظفي الشركة كخطوة وقائية للحد من انتشار الفيروس كورونا COVID-19، وجارٍ عرضه على عملائنا من الجهات الحكومية وجميع الجهات الراغبة من القطاع الحكومي أو الخاص ضمن التزام الشركة الدائم بتوفير حلول تقنية مبتكرة وتلبي احتياجات عملائنا، ويُتاح بشكلٍ مجاني لمدة ٣ أشهر.

يُذكر أن شركة تمكين للتقنيات هي شركة تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومملوكة لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وشركة تكامل القابضة؛ حيث تأسست في عام 2013 برؤية طموحة.