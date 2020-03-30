في "كلنا مسؤول".. النيابة توضِّح: ثلاث فِرق تعمل على مدار الساعة لضبط المخالفات في وسائل التواصل

كشف المتحدث الرسمي للنيابة العامة ماجد الدسيماني آلية ضبط المخالفات للأنظمة، التي يجري تداول مقاطع فيديو لها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح خلال استضافته في برنامج "كلنا مسؤول"، الذي يقدمه الزميل خالد العقيلي، وتعرضه قناة السعودية عند الخامسة عصرًا، ويعاد عند الثامنة على قناة SBC يوميًّا، أنه لدى النيابة ثلاث فِرق عمل، تعمل على مدار الساعة لرصد الجرائم المعلوماتية، والتعامل معها وفق الأنظمة، هي: (فريق تقني، وفريق فني، وفريق إجرائي)، بإشراف مباشر من وكيل النيابة. ويجري تحليل المقاطع، واتخاذ اللازم حيالها، سواء بصدور أمر القبض أو الاستدعاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.