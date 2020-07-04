تعرف على قرار بريطانيا النهائي بالحجر الصحي على السعوديين والخليجيين القادمين إليها

تراجع القائمة كل أسبوعين

أعلنت السلطات الإنجليزية القائمة النهائية بأسماء الدول التي تم استثناؤها من الحجر الصحي والعزل المنزلي على القادمين منها إلى إنجلترا.



ولا تضم القائمة السياح أو طالبي الرعاية الصحية أو الطلاب من المملكة العربية السعودية، أو دول الخليج والشرق الأوسط؛ ما يعني أن أي شخص قادم من تلك الدول إلى بريطانيا سوف يتعين عليه الخضوع لعزل ذاتي لمدة أسبوعين، وكانت لندن أعلنت قبل أسابيع فرض حجر منزلي لمدة 14 يومًا على القادمين من الخارج خوفًا من تفشي وباء كورونا؛ مما يعني أن بريطانيا سوف تستقبل الزوار من دول الخليج ولكن ستتم إقامة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.



وأعلنت بريطانيا إجراءات العزل الخاصة بالقادمين من الخارج في بداية يونيو الماضي ضمن إجراءات تخفيف الإغلاق الكلي الذي استمر نحو ثلاثة أشهر.



وفي مؤتمر صحفي في مقر الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت؛ قال جونسون: "بدلًا عن فرض العزل على القادمين من الخارج بشكل عام، سنواصل فرضه على القادمين من الدول التي تفشل في السيطرة علي الفيروس"؛ وفقًا لـ"بي بي سي".



وبذلك لن يكون على القادمين من 59 دولة، علاوة على الأراضي التابعة للتاج البريطاني عبر البحار، الخضوع للعزل المنزلي الذاتي طالما وصلوا إلى إنجلترا في رحلات مباشرة دون المرور على أي دول أخرى.



وتقوم السلطات بعمل زيارات تفقدية مفاجئة للأشخاص الذين يتعهدون بإخضاع أنفسهم للعزل المنزلي، أو الاتصال بهم عبر الهاتف الأرضي للتأكد من التزامهم بالبقاء في المنزل وعدم اختلاطهم بأحد.



وتضم القائمة دولًا تمثل مقصدًا للعطلات القصيرة بالنسبة للبريطانيين؛ مثل تركيا وقبرص، وأخرى للعطلات الطويلة مثل أستراليا ونيوزيلاند وهونغ كونغ وباربادوس وفيتنام.



وسوف تعلن وزارة الخارجية البريطانية قائمة بأسماء الدول التي ستعقد اتفاقات ثنائية مع لندن بخصوص وصول المواطنين البريطانيين إلى أراضيها؛ بحيث تسمح للسائحين البريطانيين بالدخول دون فرض الحجر الصحي عليهم.



وتضمنت قائمة الخارجية البريطانية الاستشارية التي تنصح المواطنين بعدم السفر إلى دول معينة دولة البرتغال باستثناء جزر الآذور وماديرا.