"الأرصاد": إطلاق أعمال تركيب الرادار رقم 16 بشرورة لتغطية أجواء نجران

خياط: ضمن مشاريع برنامج التحول الوطني لتوسيع شبكة رادارات الطقس في المملكة

أعلن #المركز_الوطني_للأرصاد، اليوم، إطلاق أعمال تركيب الرادار رقم (16) بشرورة لتغطية أجواء منطقة نجران.

وقال مدير إدارة المشاريع بالمركز بديع خياط؛ إن المشروع يأتي ضمن مشاريع برنامج التحول الوطني لتوسيع شبكة رادارات الطقس في المملكة.

المركز الوطني للأرصاد

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09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442 11:27 AM

خياط: ضمن مشاريع برنامج التحول الوطني لتوسيع شبكة رادارات الطقس في المملكة

"الأرصاد": إطلاق أعمال تركيب الرادار رقم 16 بشرورة لتغطية أجواء نجران

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن #المركز_الوطني_للأرصاد، اليوم، إطلاق أعمال تركيب الرادار رقم (16) بشرورة لتغطية أجواء منطقة نجران.

وقال مدير إدارة المشاريع بالمركز بديع خياط؛ إن المشروع يأتي ضمن مشاريع برنامج التحول الوطني لتوسيع شبكة رادارات الطقس في المملكة.

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