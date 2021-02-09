"الأرصاد": إطلاق أعمال تركيب الرادار رقم 16 بشرورة لتغطية أجواء نجران

خياط: ضمن مشاريع برنامج التحول الوطني لتوسيع شبكة رادارات الطقس في المملكة

أعلن #المركز_الوطني_للأرصاد، اليوم، إطلاق أعمال تركيب الرادار رقم (16) بشرورة لتغطية أجواء منطقة نجران.

وقال مدير إدارة المشاريع بالمركز بديع خياط؛ إن المشروع يأتي ضمن مشاريع برنامج التحول الوطني لتوسيع شبكة رادارات الطقس في المملكة.