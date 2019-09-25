رائد فضاء إماراتي يشارك في رحلة فضائية عبر صاروخ روسي

سيؤدي الصلاة في محطة الفضاء الدولية

أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس)، اليوم الأربعاء، عن إطلاق صاروخ فضائي يحمل على متنه ثلاثة من رواد الفضاء، بينهم رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، حيث من المقرر أن يصل الصاروخ، للمحطة الفضائية مساء اليوم.

وأشارت الوكالة، في بيان لها، إلى أن صاروخ Soyuz-FG أطلق من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان، في تمام الساعة 16:56 بتوقيت مكة المكرمة، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

ولفتت الوكالة إلى أن المركبة Soyuz MS-15 ستصل إلى المحطة الفضائية الدولية مساء اليوم، وتقل على متنها رائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا، ورائدة الفضاء جيسيكا مائير، وأول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري.

وكان "المنصوري" قد قال في مؤتمر صحفي، عقده مساء أمس، إن "الرحلة شرف كبير، وأتطلع إلى بذل كل ما في وسعي لإنجاحها والعودة بالكثير من المعارف والخبرات الجديدة"، حيث من المقرر أن تستمر الرحلة 8 أيام.

وأضاف: أنه "سيسجّل صلاته على متن المحطة الفضائية الدولية، ويعرضها للناس على الأرض".