"قمة الرياض" تجمع الهلال والنصر.. و"كلاسيكو" مثير بين الأهلي والشباب.. والاتحاد يسعى لتجاوز الفيصلي

عجلة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تدور من جديد

تدور عجلة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من جديد، غدًا الاثنين، بمواجهات قوية ومثيرة في افتتاح الجولة الخامسة، والمسماة بـ"قمة الرياض".

الهلال والنصر

يحتضن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض لقاء الهلال والنصر في قمة لقاءات الجولة، قبل لقائهما مجددًا في نهائي مسابقة كأس الملك.

النصر يبحث عن تعويض بدايته المتعثرة عندما يلتقي غريمه الهلال حامل اللقب والمتصدر، في قمة المرحلة الخامسة من الدوري، وذلك قبل مواجهتهما مجددًا في نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة المقبلة.

ويمرّ الهلال بمرحلة جيدة لكنه سيفتقد مدربه الروماني رازفان بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وسيقوده مساعده الايطالي كريستيانو من مقاعد البدلاء.

وشارك ياسر الشهراني في التدريبات الجماعية أمس، في حين لم تتّضح إمكانية مشاركة سالم الدوسري في ديربي الرياض؛ حيث لم يشارك في أي حصة تدريبية مع فريقه منذ انضمامه للأخضر، بالإضافة إلى غياب الحارس عبد الله المعيوف بسبب الإصابة، وسيدخل عبد الله عطيف ضمن حسابات الهلال بعدما أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي.

في المقابل تأثر النصر كثيراً قبل فترة التوقف، نظراً لغياب أكثر من 12 لاعباً دفعة واحدة، منهم من كان مصاباً بفيروس كورونا، ومنهم من كان يعاني إصابة عضلية؛ الأمر الذي دفع المدرب البرتغالي روي فيتوريا للاستعانة ببعض لاعبي فريق درجة الشباب.

وشهدت الفترة الماضية عودة عدد كبير من لاعبي الفريق للتدريبات، يأتي في مقدمتهم: الهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله، ومواطنه نورالدين أمرابط، والأرجنتيني مارتينيز، والبرازيلي بيتروس، والكوري الجنوبي كيم، وعبدالله الخيبري؛ باستثناء عبدالفتاح عسيري المصاب في عضلة الساق، والبرازيلي مايكون الذي ينتظر نتيجة مسحته الطبية.

الأهلي - الشباب:

يلتقي الأهلي ثالث الترتيب بضيفه الشباب الوصيف على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ورغم احتلال الأهلي مركزًا متقدمًا، إلا أنه ما زال بعيدًا عن مستواه المعروف، ويعود إلى صفوفه الحارس الدولي محمد العويس بعد تعافيه من الإصابة.

كما تنفّس الأهلي الصعداء بعد مشاركة هدافه السوري عمر السومة في التمارين الجماعية، إثر إنهاء برنامجه العلاجي، لكنه أعلن عن إصابة حارسه ياسر المسيليم، ومحمد آل فتيل بتمزق العضلي.

في المقابل يفكر الشباب في صدارة محتملة في حالة تعثر الهلال أمام النصر أو على الأقل البقاء شريكًا له فيها، ومع أن الشباب سيفتقد لخدمات قائده ونجمه الأرجنتيني إيفر بانيغا بداعي الإصابة.

الفيصلي - الاتحاد:

يسعى الفيصلي الرابع إلى تجاوز عقبة الاتحاد العاشر عندما يستضيفه على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وقدم الفيصلي مستويات مميزة في الجولات الماضية وسيدخل المباراة بصفوف مكتملة بعد شفاء لاعبيه الذين افتقدهم في آخر مباراتين بعد إصابتهم بكورونا.

في المقابل ظهر الاتحاد الذي يفتقد لنجمه فهد المولد المصاب بمستويات متفاوتة في مبارياته الماضية.

الرائد- أبها:

على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة يتطلع الرائد الخامس إلى مواصلة انطلاقته الجيدة عندما يستقبل أبها الثاني عشر، وتبدو حظوظ الرائد وافرة وخصوصاً أن صفوفه ستشهد عودة جميع لاعبيه المصابين بفيروس كورونا، إضافة إلى الكاميروني أرنو دجوم الذي غاب عن آخر مباراة بداعي الإيقاف.

وفي الجانب الآخر يحاول أبها استعادة توازنه وهدافه السويدي كارلوس ستراندبيرغ في حالة تعافيه من الإصابة.

القادسية - الباطن:

يستهدف القادسية التاسع والباطن السابع، النقطة التاسعة عندما يلتقيان على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في مباراة متكافئة.

ضمك - العين:

يبحث ضمك وضيفه العين متذيلا الترتيب، عن الفوز الأول عندما يلتقيان على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.