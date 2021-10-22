"ضمك" ينجو من كمين "الحزم" بهدف قاتل ويصعد للصدارة

نجا نادي ضمك من فخ التعادل مع شقيقه نادي الحزم ، بعد أن تغلب عليه بهدف قاتل سجله اللاعب زيلايا ليمنح فارس الجنوب النقاط الثلاث في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة .



وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز ضمك على الحزم بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



هدف المباراة جاء في الدقيقة 102 "90+12" عن طريق محترف ضمك اللاعب زيلايا .



بتلك النتيجة يرتفع رصيد ضمك للنقطة رقم 18 ليصعد لصدارة جدول الترتيب مؤقتاً فيما توقف رصيد الحزم عند النقطة رقم 10 بالمركز الحادي عشر.