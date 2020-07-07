قطر تسجل 600 إصابة جديدة بكورونا

حالة وفاة ترفع العدد الإجمالي إلى 134

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 600 حالة جديدة مؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في آخر 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان: إن العدد الإجمالي للحالات النشطة التي تخضع للعلاج في قطر وصل إلى 5908 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس إلى 100.945 ألف حالة منذ بدء تفشي الفيروس.

وأوضحت وزارة الصحة القطرية أنها سجلت حالة وفاة واحدة في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد وفيات الفيروس حتى الآن عند 134 حالة.