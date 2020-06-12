مصرع مقيم دهسًا بـ"شرائع مكة".. وفرار الجاني

إدارة المرور تكثف البحث عن مرتكب الجريمة

تكثف إدارة مرور العاصمة المقدسة البحث عن قائد مركبة دهس مقيمًا صباح اليوم وتسبب في مصرعه، في "شرائع المجاهدين".

وقال مصدر: اصطدمت مركبة مسرعة بأحد الاشخاص "بنغالي الجنسية" وهو يهم بقطع الطريق وتركته مضرجًا بدمائه، ليفرّ قائد المركبة من موقع الحادث.

وقام عدد من العمال الموجودين في الموقع بنقل الشخص المصاب إلى طوارئ مستشفى الملك فيصل حيث أدخل العناية المركزة قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بإصابته.