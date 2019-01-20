الدفء يتغلغل بالمناطق وهذه خريطة تحركاته .. "كراني يتوقع"

قال: يصحب بنشاط للرياح واحتمالية شبه انعدام للرؤية الأفقية

أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن حالة من الدفء تستمر على الغربية وشرقها وتمتد اليوم الى حائل، وتتحرك إلى الوسطى يصحبها غبار وانعدام للرؤية.

وقال كراني؛ عبر حسابه في "تويتر": بعون الله يستمر الدفء على الغربية، الشمالية الغربية، وشرقها، ويمتد مع نهاية اليوم إلى حائل، ثم يتحرّك بصورة متسارعة، فجر الإثنين، إلى معظم ما تبقى من الشمال وإلى الوسطى والجنوب يلي ذلك الشرقية، بصحبة نشاط للرياح واحتمالية انعدام أو شبه انعدام للرؤية.. طقس غائم لغائم جزئي، والعلم لله.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الشرقية، نجران، المدينة المنوّرة، حائل، والجوف، وكذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية يمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.. في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.